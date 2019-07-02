Убегая от полицейских пьяная мариупольчанка попала в ДТП (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) нетрезвая водитель совершила ДТП. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Донецкой области.

«Внимание инспекторов, которые патрулировали в Приморском районе, привлек автомобиль Mitsubishi водитель которого двигался ночью навстречу с выключенным светом фар. Заметив проблесковые маячки, женщина, очевидно, хотела уйти от ответственности, ведь когда патрульный автомобиль развернулся и поехал следом, полицейские увидели автомобиль в кустах», – говорится в сообщении.

Оказалось, что водитель не справилась с управлением, наехал на газон, после чего вообще выехала за пределы проезжей части. Во время общения инспекторы обнаружили у виновницы ДТП признаки алкогольного опьянения. «Несмотря на то, что женщина и ее пассажир-мужчина начали вести себя агрессивно и мешать патрульным составлять протоколы, обоих доставили в райотдел. Там нарушительница отказалась проходить освидетельствование и проехать в наркологию, поэтому получила протоколы по нетрезвую езду, совершение ДТП и злостное неповиновение патрульным», – говорится в сообщении.