На Донетчине ранены двое медиков-волонтеров. Новости

В Марьинском районе Донецкой области в результате обстрела со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) ранены двое медиков-волонтеров. По предварительным данным пострадавшие получили пулевые ранения, двигаясь на автомобиле по дороге Марьинка-Красногоровка. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что сейчас раненые находятся в военном госпитале Покровска.

«В Марьинский отдел полиции поступило сообщение от работников Центральной городской больницы г. Курахово о предоставлении медицинской помощи двум медикам-волонтерам 42 и 32 лет. С их слов пулевые ранения они получили во время снайперского обстрела, двигаясь на автомобиле по автодороге между г. Марьинка и г. Красногоровка», – сообщили в полиции.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт).