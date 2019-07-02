Климкин назвал свою преемницу. Новости

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пойдет в отпуск с 3 июля, а его обязанности временно будет исполнять заместитель министра по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко в комментарии «Укринформу».

«Начиная со среды, 3 июля, министр уходит в отпуск. Обязанности министра временно будет исполнять Елена Зеркаль. Соответствующий приказ в настоящее время на подписи у руководства. За несколько дней, сразу после возвращения из заграничной командировки, она возьмет на себя руководство внешнеполитическим ведомством», – отметила Зеленко.

В ответ на уточняющий вопрос, на какой срок Климкин написал заявление об отпуске, пресс-секретарь МИД сообщила, что «на максимальный, до сентября».