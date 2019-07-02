Выборы в Раду: ЦИК напомнила украинцам основные правила для смены места голосования . Новости

Украинцы, которые будут голосовать на досрочных выборах в Верховную Раду 21 июля не по месту жительства, должны будут пройти необходимую процедуру. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии на странице в Facebook.

«Центральная избирательная комиссия обращает внимание избирателей, что в случае их отсутствия в день голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 по месту жительства, они могут реализовать право голоса, временно изменив место голосования без изменения избирательного адреса», – говорится в сообщении.

Для этого избирателям необходимо обратиться в орган ведения Государственного реестра избирателей по месту их нахождения в день выборов или местонахождению выбранного избирательного участка или по их избирательному адресу.

С адресами и номерами телефонов органов ведения Государственного реестра избирателей можно ознакомиться на веб-ресурсе «Государственный реестр избирателей» (www.drv.gov.ua) в разделе «Органы Реестр».

«На сегодня ЦИК максимально упростила процедуру временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса. Теперь избирателю достаточно подать в соответствующий орган ведения ГРИ письменное заявление, предъявив при этом паспорт гражданина Украины или временное удостоверение гражданина Украины (если лицо недавно приобрело гражданство Украины). Для граждан Украины военнослужащих таким документом также может быть удостоверение военнослужащего или военный билет», – говорится в сообщении.

«Проведение процедуры временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса не предусматривает подачу избирателем в орган ведения ГРИ любых документов, подтверждающих необходимость временного изменения места его голосования, или внесения им платы», – отмечается в сообщении.

Также подчеркивается, что подать заявление о временном изменении места голосования в орган ведения Государственного реестра избирателей можно не позднее чем за пять дней до дня голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019, то есть до 15 июля 2019 включительно.

«Таким образом, для предотвращения создания очередей и других неудобств комиссия призывает избирателей не медлить с визитом в орган ведения ГРИ и по возможности не откладывать на последние дни подачи заявления о временном изменении места голосования», – резюмируется в сообщении.