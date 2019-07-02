Авдеевка попала под обстрел НВФ: В штабе ООС показали последствия (Фото). Новости

30 июня незаконные вооруженные формирования (НВФ) дважды обстреляли Авдеевку (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

Как отметили в штабе, во время обстрела были использованы минометы калибром 120 мм. Оба обстрела осуществлены в период с 17:30 до 17:50.

Наблюдательная группа «Авдеевка» украинской стороны СЦКК при осуществлении фотофиксации установила, что огонь противник вел с направления неподконтрольного украинским властям Каштанового.

В ходе первого обстрела от разрыва мин в двух домах по ул. Нахимова повреждены окна и металлический забор. Во время второго обстрела на этой же улице мина попала в крышу дома.

Ранее сообщалось, что полицейские задокументировали последствия обстрела прифронтовой Авдеевки.

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