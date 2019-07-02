Клещи: В Краматорске растет заболеваемость туляремией, клещевыми пятнистым лихорадками и боррелиозом. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) за последние 17 лет растет количество людей, пострадавших от клещей. Об этом сообщила заведующая Краматорским городским филиалом ДУ «Донецкий ОЛЦ МЗ Украины» Людмила Хомякова в ходе отчета о ситуации с заболеваемостью инфекциями, передающимися через укусы клещей в Краматорске.

По данным отчета, в городе растет уровень заболеваемости болезнями, переносимых клещами – туляремией, клещевыми пятнистым лихорадками и иксодовом клещевым боррелиозом (болезнь Лайма) и является одним из самых высоких в области.

В городе первый случай иксодового клещевого боррелиоза был зарегистрирован в 2001 году. За 17 лет количество заболевших выросло в 50 раз, и составило в 2018 году 70 человек. Показатель заболеваемости в 2018 году составил 34,5 на 100 тыс. населения, что выше среднеобластного в 3,5 раза (9,71 на 100 тыс. населения) и является одним из самих высоких показателей в области. За истекший период 2019 года зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в т.ч. 3 случая у детей.

В 2018 году количество укушенных клещами составило 737, из них детей – 222, взрослых – 515. Укушено на территории города – 533, в т.ч парк Юбилейный – 50, парк Пушкина – 6, Сад Бернацкого – 5 , бульвар Машиностроителей – 11 , на территориях области – 146, Украины – 56, зарубежья – 2. Таким образом наибольшее количество укушенных регистрируется на территории города. За 17 лет количество укушенных в черте города выросло с 5% до 80% (в отдельные месяцы) от общего числа обратившихся с укусами за медицинской помощью.

За 6 месяцев 2019 года обратилось с укусами 364 человека, из них укушены на территории города – 277 (76,1%), в пределах области – 66 (18,1%), Украины – 20 (5,5%), зарубежья – 1 (0,3%, Великобритания). Наибольшее количество укусов регистрируется в поселках Камышеваха, Малотарановка, Ясногорка, Соцгород (практически территория всех жилых массивов), парках им. Пушкина, «Юбилейный», сада Бернацкого, зеленом массиве вдоль бульвара Машиностроителей до улицы О. Тихого. Что особенно настораживает, так это укусы в зонах отдыха: парк «Юбилейный» – 24 человека, парк им. Пушкина – 4 человека, сад Бернацкого – 2 человека.

Наиболее опасно расширение ареала распространения клещей: из природных лесных массивов они практически перешли в городскую зеленую зону.

Также, по данным отчета, впервые в 2018 году в клещах, отобранных на территории города, а в 2019 году в клеще, снятом с укушенного человека, выявлен вирус клещевого энцефалита. Если боррелиоз и другие заболевания у укушенных клещами с 95-процентной вероятностью помогает предотвратить превентивная терапия антибиотиками, то против энцефалита такая терапия неэффективна, а само заболевание может приводить даже к летальному исходу.

В ответ на участившиеся петиции горожан с требованиями обязательной обработки городских территорий от клещей инсектицидами, Людмила Хомякова сказала, что такая обработка не является обязательной. Мало того, вред от обработки инсектицидами может быть более существенным, чем положительный эффект. Такая обработка показана только на ограниченных территориях.

Самыми эффективными методами профилактики Хомякова назвала личные меры предосторожности (соответствующая одежда, репелленты, обязательное и своевременное обращение за помощью в случае укуса), а также поддержание в порядке территорий – покос и уборка скошенной травы и другой сорной растительности (клещи могут зимовать в скошенной траве без какого либо ущерба для себя), уборка свалок, обследование и расчистка территорий, борьба с грызунами.

Источник: KramatorskPost

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