Яйца, овощи, фрукты, крупы: В неподконтрольной Макеевке показали цены на продукты (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур побывал в центре города. В соцсети он показал стоимость продуктов на рынке возле ЦУМа.

В частности, овощи, фрукты и ягоды имеют следующую стоимость (за кг):

огурцы – 25 руб. (10 грн по местному курсу на 3.07.2019);

помидоры – 85 руб. (35 грн);

сливы – 160 руб. (66 грн);

виноград – 280 руб. (116 грн);

персики – 250 руб. (104 грн);

нектарины – 250 руб. (104 грн);

яблоки – 100 руб. (41 грн);

черешня – 370 руб. (154 грн);

дыни – 130 руб. (54 грн);

бананы – 100 руб. (41 грн);

картофель молодой – 35 руб. (15 грн);

свекла молодая – 50 руб. (21 грн);

морковь молодая – 65 руб. (27 грн);

капуста – 25 руб. (10 грн);

капуста цветная – 65 руб. (27 грн);

кабачки – 27-30 руб. (11-12 грн);

лук – 45 руб. (19 грн).

Крупы продают по цене за 1 кг:

перловая – 24 руб. (10 грн);

пшеничная – 23 руб. (10 грн);

ячневая – 24 руб. (10 грн);

гречка – 41 руб. (17 грн);

рис – 65 руб. (27 грн).

Печенье имеет стоимость (за кг):

сливочное – 115 руб. (48 грн);

к кофе – 100 руб. (41 грн);

овсяное – 115 руб. (48 грн);

творожное – 150 руб. (62 грн);

«хрустик» – 145 руб. (60 грн);

зефир – 160 руб. (66 грн).

Также Артур показал цену на яйца (за десяток) – 49 руб. (20 грн); сахар (за кг) – 41 руб. (17 грн); вода в 6-литровой бутылке – 45 руб. (19 грн).

Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области снижаются цены на яйца.

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