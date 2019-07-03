Яйца, овощи, фрукты, крупы: В неподконтрольной Макеевке показали цены на продукты (Фото). Новости

Житель неподконтрольной украинским властям Макеевки Артур побывал в центре города. В соцсети он показал стоимость продуктов на рынке возле ЦУМа.
В частности, овощи, фрукты и ягоды имеют следующую стоимость (за кг):
- огурцы – 25 руб. (10 грн по местному курсу на 3.07.2019);
- помидоры – 85 руб. (35 грн);
- сливы – 160 руб. (66 грн);
- виноград – 280 руб. (116 грн);
- персики – 250 руб. (104 грн);
- нектарины – 250 руб. (104 грн);
- яблоки – 100 руб. (41 грн);
- черешня – 370 руб. (154 грн);
- дыни – 130 руб. (54 грн);
- бананы – 100 руб. (41 грн);
- картофель молодой – 35 руб. (15 грн);
- свекла молодая – 50 руб. (21 грн);
- морковь молодая – 65 руб. (27 грн);
- капуста – 25 руб. (10 грн);
- капуста цветная – 65 руб. (27 грн);
- кабачки – 27-30 руб. (11-12 грн);
- лук – 45 руб. (19 грн).
Крупы продают по цене за 1 кг:
- перловая – 24 руб. (10 грн);
- пшеничная – 23 руб. (10 грн);
- ячневая – 24 руб. (10 грн);
- гречка – 41 руб. (17 грн);
- рис – 65 руб. (27 грн).
Печенье имеет стоимость (за кг):
- сливочное – 115 руб. (48 грн);
- к кофе – 100 руб. (41 грн);
- овсяное – 115 руб. (48 грн);
- творожное – 150 руб. (62 грн);
- «хрустик» – 145 руб. (60 грн);
- зефир – 160 руб. (66 грн).
Также Артур показал цену на яйца (за десяток) – 49 руб. (20 грн); сахар (за кг) – 41 руб. (17 грн); вода в 6-литровой бутылке – 45 руб. (19 грн).
Напомним, на подконтрольной украинским властям части Донецкой области снижаются цены на яйца.
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