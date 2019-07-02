На Донетчине у мужчине изъяли арсенал боеприпасов (Фото). Новости

У жителя Волновахского района (Донецкая обл.) правоохранители изъяли два подствольных гранатомета и почти 30 гранат к ним. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Оперативники областного главка получили информацию о том, что житель 1963 года рождения незаконно хранит дома оружие. В результате проверки мужчина был разоружен. Арсенал изъят и направлен на экспертизу», – рассказали в полиции.

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Правоохранители устанавливают происхождение боеприпасов. По факту начато уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами». Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.