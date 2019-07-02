Жителей Торецка просят запастись водой: Новая авария на водоводе. Новости

В Торецке (Донецкая обл.) будет прекращено водоснабжение из-за повторной аварии на участке водопровода, который находится на неподконтрольной украинскому правительству территории.

«В связи с повторной аварией на водопроводе Горловка-Торецк водоснабжение на город Торецк будет прекращено», – говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла в районе Горловской фильтровальной станции и не связана с боевыми действиями, поэтому ждать режима «тишины» не надо.

«Ремонтные работы продлятся до вечера, после чего начнется опрессовка водопровода. Уважаемые жители, сделайте запас воды и предупредите знакомых и близких», – призывают в администрации.

Как сообщалось ранее, 28 июня во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке поврежден водопровод диаметром 900 мм. Была прекращена подача воды на Торецк. Поломку оперативно устранили.

Напомним, в Донецкой области 20 июня приостановили подачу воды водопроводом «Горловка-Торецк» из-за проведения ремонтных работ. Они были завершены 22 июня.