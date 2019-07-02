ДТП с автобусом на Донетчине: Госпитализирован 11-летний ребенок. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) автобус наехал на 11-летнюю девочку. Предварительно установлено, что девочка неожиданно выбежала на дорогу перед транспортным. 58-летний водитель не успел затормозить и наехал на ребенка. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Бригада "скорой помощи" оказала 11-летней девочке медицинскую помощь и госпитализировала в травматологическое отделение Лиманской больницы. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное», – сообщили в полиции.

Факт квалифицирован по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.