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ДТП с автобусом на Донетчине: Госпитализирован 11-летний ребенок. Новости

ДТП с автобусом на Донетчине: Госпитализирован 11-летний ребенок

02.07.19 13:49dnews.dn.uaНовости

Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

В Покровске (Донецкая обл.) автобус наехал на 11-летнюю девочку. Предварительно установлено, что девочка неожиданно выбежала на дорогу перед транспортным. 58-летний водитель не успел затормозить и наехал на ребенка. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Бригада "скорой помощи" оказала 11-летней девочке медицинскую помощь и госпитализировала в травматологическое отделение Лиманской больницы. Сейчас состояние ребенка удовлетворительное», – сообщили в полиции.

Факт квалифицирован по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Начато досудебное расследование.

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