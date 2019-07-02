В Минске начались переговоры по Донбассу. Новости

В столице Беларуси начался очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины, к переговорам приступили рабочие подгруппы Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

«В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины», – говорится в сообщении.

В «ДНР» сообщают, что «в 11:00 гуманитарная подгруппа приступила к переговорам в Минске. В рамках повестки дня планируется рассмотреть вопросы организации обмена удерживаемыми лицами и поиска пропавших без вести».

В «ЛНР» утверждают, что «участники рабочей группы по экономическим вопросам начали заседание» и что «рабочая группа по вопросам безопасности начала работу в Минске».

Напомним, предыдущая встреча ТКГ состоялась 19 июня.