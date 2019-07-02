В Мининформполитики сделали заявление по телерадиовещанию на Донбассе. Новости

Министерство информационной политики Украины призвало Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания провести в ближайшее время заседание и решить насущные вопросы по выдаче разрешений на временное вещание по упрощенной процедуре в Донецкой и Луганской областях. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба министерства.

«Из-за длительного перерыва в работе Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания многочисленные теле- и радиовещатели не могут продлить действующие разрешения на временное вещание. В результате они будут вынуждены прекратить свою деятельность на территории Донецкой, Луганской областей и на границе с временно оккупированным Крымом», – говорится в заявлении министерства.

Там также указано, что заблокирована выдача новых разрешений на временное вещание, из-за чего на свободных частотах вещает российская пропаганда.

«Без проведения Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания очередных заседаний и принятия соответствующих решений преодоление этих проблем невозможно. В условиях информационной агрессии Российской Федерации вопрос стабильного украинского телерадиовещания, в том числе на территориях с особым режимом вещания – в Донецкой, Луганской областях, а также в 6-ти районах Херсонской области – является приоритетом информационной безопасности Украины», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в ближайшие недели могут прекратить вещание около 30 украинских телеканалов и радиостанций.

Читайте также: