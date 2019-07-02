Клен и дуб: В Лиманском районе рубили ценные деревья (Фото). Новости

В Дробышевском лесничестве полицейские Донецкой области задокументировали незаконную порубку леса. На месте правоохранители изъяли бензопилу и спиленную древесину. Об этом сегодня, 2 июня, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о вырубке леса на территории с. Дробышево поступило от инспектора по охране природы Национального природоохранного парка «Святые горы».

Полицейские установили, что к правонарушению причастны двое жителей Новоселовки. Мужчины успели спилить клен и дуб и начали их загружать в автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 246 Уголовного кодекса Украины «Незаконное порубка леса». Ее санкция предусматривает различные наказания – от выплаты штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет (в случае повторного правонарушения или действия группы лиц).