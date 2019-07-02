Чехия расследует участие 20 своих граждан в войне на Донбассе на стороне НВФ. Новости

В Чехии продолжается расследование в отношении 20 граждан страны, которых подозревают в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) «Л-ДНР». Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис в интервью «Голосу Украины».

При этом он подчеркнул, что «эта тема очень чувствительная, и чешские правоохранительные органы не любят много рассказывать, каким образом это происходит».

«Сейчас продолжается расследование в отношении почти 20 чешских граждан, которые могли принимать участие в военных действиях на стороне России на Донбассе. Пока только в отношении одного из них состоялся суд, и его признали виновным. Правда, приговор был условный. Но, несмотря на это, прецедент есть. Расследование в отношении других продолжается. Очень сложным вопросом является доказательство вины. Много обвинений базируется на социальных сетях или свидетельствах отдельных людей», – рассказал украинский дипломат.

Перебийнис добавил, что относительно этого вопроса украинские и чешские правоохранители сотрудничают.

Также он отметил, что Чехия является первой страной, где суд официально закрыл так называемое представительство непризнанной «республики». МИД Чехии обосновало свою позицию, тем что центр выдает себя за дипломатическое учреждение несуществующей страны.

«И это пока единственное подобное решение в Европе, несмотря на то, что подобные центры Россия пытается открывать и во Франции, и в Финляндии, и в Италии. Оно может быть прецедентом для других европейских стран», – отметил он.

Напомним, в Чехии осудили военного, «служившего» на стороне «Л-ДНР».

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