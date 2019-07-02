Перемирие на Донбассе: Почему Путин может пойти на него. Новости

В ближайшие дни или неделю на Донбассе возможно временное установление мира. Такое мнение выразил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии «Сегодня».

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину может быть выгодно временное перемирие в связи с выборами в Украине.

«Никто, кроме Путина, не может ответить на вопрос – будет перемирие или нет. Он принимает такое решение. Но накануне выборов, чтобы поддержать украинские политические силы, которые якобы говорят о мире, а, фактически, о капитуляции, возможен временный мир, прекращение огня», – считает Бала.

Но, несмотря на возможные мнимые уступки, важно помнить, что Россия заинтересована в конфликте на Донбассе и что она пойдет на мир лишь на своих условиях.

«России важно заставить Украину сесть за стол переговоров с представителями тех объединений для того, чтобы говорить о "гражданском конфликте" и ставить вопрос о снятии санкций. Они будут двигаться в этом направлении, пока не добьются своей цели, а именно особого статуса Донбасса на тех условиях, на которых они хотят. Я не думаю, что Россия будет идти на какие-то уступки. Напряжение на Донбассе необходимо России как инструмент давления на украинскую власть», – продолжает политолог.

А вот политолог Олеся Яхно-Белковская считает, что пока рано говорить о временном перемирии или мире, пока четко не сформулированы позиция и шаги новой украинской власти.

«Пока неизвестна позиция украинской стороны. Я имею в виду целостный план шагов Украины на пути достижения мира. Здесь возникают вопросы к Владимиру Зеленскому по поводу его подходов. И хочется видеть его видение в целом. Кроме того, Россия сама никогда уступки не делает. Ее поведение и сейчас говорит о том, что она хочет и заинтересована в том, чтобы было установлено перемирие. Просто так она это делать не будет. И хочется понимать, какие шаги планируется сделать, и только тогда можно сказать, приведут ли они к миру или это временная тактика», – объясняет Яхно-Белковская.