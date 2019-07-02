Светлодарская дуга и Авдеевка: Польский министр приехал с двухдневным визитом на Донбасс. Новости

На Донбасс с двухдневным визитом сегодня приедет польская делегация, которую возглавляет ответственный в правительстве за гуманитарную помощь министр Михал Вось. Об этом сообщает «Польское радио».

Делегация посетит, в частности, Краматорск, Авдеевку и Светлодарск. Цель визита – подведение итогов проекта гуманитарной помощи по непосредственной материальной и психологической поддержке для населения, живущего на подконтрольных Украине частях Луганской и Донецкой областей.

«Польша реализовала этот проект в сотрудничестве с Caritas Polska и это был один из крупнейших проектов, финансируемых из средств польских налогоплательщиков, из средств Канцелярии председателя Совета министров. Это примерно 2,5 млн злотых (590 тыс. евро)», – сказал Вось.

При посредничестве Caritas в регион присылали продовольственную помощь, посылки со средствами гигиены, а жители могли рассчитывать на поддержку психологов. Министр отметил, что польским проектом воспользовалось примерно 20 тыс. человек.

В Авдеевке министр Вось встретится с психологами Христианской службы спасения и партнером проекта – Caritas-Spes Винница. «Я хочу на месте оценить эффективность этого проекта и обсудить следующие потребности в пределах доступных средств, которые мы будем иметь», – сказал он.

По его словам, в плане визита также – беседа польской делегации с представителями украинской власти о ситуации на Донбассе, в частности о положении лиц польского происхождения.