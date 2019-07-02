В ходе обстрела НВФ Новолуганского контузию получила местная жительница (Фото). Новости

В ходе обстрела Новолуганского (Донецкая обл.) контужена мирная жительница, а также повреждены жилые дома, хозпостройки. Об этом сегодня, 2 июля, на своей странице в Facebook сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

«29 июня в ходе обстрела жилых массивов поселка Новолуганское повреждения получили 2 жилых дома и 2 хозяйственных постройки на приусадебных участках по ул. Некрасова и ул. Вишневая. В ходе обстрела в жилые массивы приземлились 5 снарядов, один из которых не разорвался. Контузию получила местная жительница Елена 1977 года рождения», – написал Каплин.

«К пострадавшим семьям выехала команда гуманитарной миссии "Пролиска". Семьям, чье жилье было повреждено в ходе обстрелов, оказана помощь материалами для экстренных ремонтов (пленка для окон). Женщина, получившая контузию в ходе инцидента, взята под социальное сопровождение нашей командой и была проанкетирована для оказания одноразовой финансовой помощи в сфере защиты от UNHCR Ukraine – Aгентства ООН по делам беженцев в Украине», – добавил он.

Ранее сообщалось, что наблюдательной группой «Светлодарск» украинской стороны СЦКК проведены две фотофиксации по факту обстрела населенного пункта Новолуганское (Донецкая обл.)

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