В Луганской области изъяли более 45 тыс. пачек сигарет неизвестного происхождения. Новости

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Луганской области пресекли попытку транспортировки с целью дальнейшего сбыта крупной партии табачных изделий неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

Отмечается, что в рамках проведения операции «Акциз - 2019» на автодороге между городами Северодонецк и Лисичанск был остановлен автомобиль марки «Reno Traffic» под управлением местного жителя, который перевозил для дальнейшей продажи более 45 тыс. табачных изделий в ассортименте без наличия разрешительных документов и документов по качеству и происхождению товара.

Обнаруженные сигареты ориентировочной стоимостью более 2 млн грн изъяты и находятся под охраной сотрудников налоговой милиции.

Относительно правонарушителя составлен протокол о совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 164 КУоАП.