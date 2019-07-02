«Это ужас, машин очень много»: Ситуация в пунктах пропуска днем 2 июля. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 2 июля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Вадим: «12:34. Горловка в сторону Украины. Пешая очередь аж за сеткой».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Аннушка: «10:39. "Каргилл" из Донецка. Общая – начало моста, льгота – половину общей»;

Leonid: «12:18. По поводу "Каргилла" только что позвонили, сказали не весело»;

«Администратор»: «12:22. В сторону Курахово на "Каргилле" машин 10, в Донецк никого»;

Leonid: «12:29. Позвонили мне за "Каргилл", основная очередь до моста и льготников половина основной на 12:20»;

Михаил: «14:06. Стали в 6:00 в льготу на "Каргилле", сейчас досмотр в Украину проходим».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Ilya: «10:31. Еленовка в сторону Украины. Общая за 3-им туалетом, льгота машин 30-ть»;

Anastasiya: «11:29. Еленовка. В Донецк чтоб въехать – это ужас, машин очень много»;

Александр: «12:20. Еленовка в Мариуполь 100 общей и 50 льготы, в Донецк 70 общей, 30 льготы на 12 часов. Пускают по 6 машин ровно каждые 15 минут»;

Anastasiya: «12:47. Еленовка в сторону Украины. Только что насчитали 100 в общей очереди».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Анна: «13:10. Гнутово 80+ в общей очереди. Льгота – половина основной. Из ДНР в Украину»;

Nikolay: «13:36. Гнутово только подъехал, стою возле магазина. Машин 100 впереди».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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