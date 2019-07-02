Эвакуация: В Покровске сообщили о минировании общежития (Фото). Новости

Сегодня, 2 июля, в Покровске (Донецкая обл.) проверяется информация о минировании общежития №8 на улице 8 Марта.

По информации пресс-службы Покровского отдела полиции, анонимное сообщение о минировании поступило сегодня около 10:00.

Полученная информация проверяется. У общежития дежурят правоохранители и спасатели. Здание оцеплено. Жильцы и технический персонал общежития выведены наружу. Каждого из них опрашивают сотрудники полиции.

В полиции сообщили, что, в зависимости от результатов проверки, данный факт может быть квалифицирован по статье 259 УК Украины – «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности», либо по статье 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях – «Заведомо ложный вызов специальных служб».

Источник ТК «Орбита»