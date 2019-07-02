Правительственная комиссия посетила КПВВ «Станица Луганская» (Фото). Новости

Сегодня, 2 июля, в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.) с рабочим визитом побывала правительственная комиссия, в составе заместителей министров. Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской райгосадминистрации.
Так, в сопровождении заместителя председателя Луганской облгосадминистрации Юрия Клименко и главы Станично-Луганской РГА Юрия Золкина члены делегации посетили КПВВ «Станица Луганская», где ознакомились с работой КПВВ и обсудили с пограничниками проблемные вопросы работы на объекте.
Как сообщается, члены делегации особое внимание уделили общению с гражданами, которые пересекали линию разграничения. «Поинтересовались условиями пересечения, удобством пребывания на КПВВ, как обычных граждан, так и пожилых граждан, и граждан с особыми потребностями. Посетили пункт оказания медицинской помощи», – рассказали в пресс-службе.
Напомним, правительство Украины посетит Станицу Луганскую впервые за 5 лет.
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