Преодолеть языковой барьер: В Северодонецке открылся украиноязычный разговорный клуб. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) начал работать украиноязычный разговорный клуб («Україномовний розмовний клуб»). В нем местные жители могут бесплатно расширить свой словарный запас и преодолеть языковой барьер. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает благотворительный фонд «Восток-SOS».

Как сообщается, новая инициатива оказалась очень востребованной среди взрослых, которые знают и понимают украинский, но не имеют практики общения.

Ведет разговорный клуб Марьяна Вольская, которая приехала в Северодонецк из Львова прошлой зимой. Марьяна педагог по образованию. Она решила вести занятия по принципу английского разговорного клуба, который уже проходит здесь с 2016 года. «Я подумала – украинский язык – это часть культуры, но и проблема в восточном регионе, которую надо как-то решать», – сказала она.

По ее словам, основной проблемой стал выбор тем для разговора – ведь жители города и региона слышат и понимают украинский язык, поэтому не было надобности в простых банальных темах, как при изучении иностранного языка. «Проблема не в том, что люди его не знают, а в том, что они не говорят на украинском языке. Потому что в обществе так не заведено. Это язык, который как правило используется где-то в селах и в государственных учреждениях, и все», – объясняет Марьяна.

Все взвесив, за основу для своих занятий она выбрала три дисциплины, которые являются основополагающими для каждого общества и которые формируют ценности: культурология, политология и религиоведение. Это те блоки, которые развивают социальную культуру, и понимание, что такое быть членом общества. Марьяна считает, если уже говорить о языке, то его надо подавать в формате культуры. «Я хочу, чтоб люди, которые приходят в разговорный клуб, понимали, что язык, – это часть культуры и что без него очень сложно развиваться и быть частью чего-либо», – поделилась она.

На первом занятии было столько участников, что Марьяна решила вести разговорный клуб 2 раза в неделю и чередовать занятия по уровню и темам, чтобы учесть пожелания и отзывы участников, которые пришли с разной подготовкой. Многие пришедшие хотели приобрести навыки разговора и научиться говорить на чистом украинском, а не на «суржике». «В своей повседневной жизни, в семье, с друзьями, в магазине, они говорят в основном на русском, а по-украински, бывает, и поговорить не с кем или стыдно, потому что не так хорошо им владеют», – отмечается в сообщении.

Марьяна с энтузиазмом рассказывает, что нацелена на то, чтобы продолжать вести «Україномовний розмовний клуб». Она тщательно готовится к каждому уроку, выбирает интересные темы для обсуждения и помогает участникам с переводом, если они не помнят какое-то украинское слово. Ее мечта, чтобы люди на востоке Украины массово заговорили на украинском языке.

По словам одного из участников клуба Виталия, для него этот клуб – развитие украинского языка среди людей. «Я хочу, чтоб люди, которые тут живут, развивали украинский язык. Вот Марианна приехала и на волонтерских началах ведет украинский разговорный клуб, так сказать, несет культуру в массы, и я хочу поддержать это движение. Формат обучения Марианны отличается от других. Не так что просто пришел, прочитал что-то из книги и все. Занятия происходят в формате разговора и мне это очень нравится», – поделился он.

Клуб работает по адресу: Северодонецк, ул. Федоренко, д. 49А, офис «Восток-SOS». Каждый понедельник в 18:00.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о функционировании украинского языка как государственного во втором чтении и в целом. Документ регулирует применение украинского языка как языка гражданства Украины, применение украинского языка в деятельности органов государственной власти, органов власти АР Крым, органов местного самоуправления, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности. 3 июня официально начала действовать новая редакция «Украинского правописания», однако для закрепления всех правил предусмотрен переходный период.

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