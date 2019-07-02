Обстрел прифронтовой Авдеевки: ГПУ задокументировала новые факты (Фото). Новости

По прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) 30 июня незаконные вооруженные формирования (НВФ) вели прицельный обстрел, применяя тяжелую артиллерию. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как сообщается, ГПУ в очередной раз зафиксировала факт нарушения Российской Федерацией законов и обычаев войны. «30.06.2019 примерно в 17 часов 40 минут с временно оккупированной территории Донецкой области российско-террористические силы, применяя тяжелую артиллерию, в нарушение норм международного гуманитарного права, осуществили прицельный обстрел населенного пункта Авдеевка Донецкой области», – говорится в сообщении.

Так, на место происшествия выехали сотрудники ГПУ. «В соответствии с нормами УПК Украины прокурорами процессуальным путем задокументированы факты нарушения Вооруженными Силами Российской Федерации, а также подконтрольными им представителями террористической организации «ДНР» законов и обычаев войны», – уточняется в сообщении.

В частности, при осмотре места происшествия установлено, что в результате артиллерийского обстрела полностью разрушена крыша жилого дома.

Установлено, что обстрел велся с применением миномета калибром 120 мм из временно неподконтрольного украинской власти поселка Каштановое (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.).

Также принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления. «Полученные доказательства нарушения Российской Федерацией и ее оккупационной администрацией норм международного права будут переданы в Международный уголовный суд», – подытожили в ГПУ.

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