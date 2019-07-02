Место свиданий с морем: В Мариуполе появился новый туристический объект. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) ведутся работы по установке арт-объекта с видом на море. Он будет называться «Место свиданий с морем». Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Новый туристический объект располагается на смотровой площадке сквера Азовской военной флотилии (пос. Моряков). Сейчас арт-объект еще устанавливается, ведутся работы по зачистке металла и покраске.

Это конструкция в виде слова «Любовь», которая дополнится лавочкой. «Теперь мариупольцы и гости города смогут сделать фото на память и еще более комфортно проводить время у моря», – отмечается в сообщении.

Проект «Место свиданий с морем» реализован в рамках программы мини-грантов по развитию культуры, спорта и туризма.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе планируют установить новый туристический объект – нулевой километр. А в тестовом режиме запущен туристический маршрут «Окраины города». Пешеходная экскурсия длится 2 часа.

Напомним, в Мариуполе ко Дню молодежи художники из Одессы создали новый мурал.

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