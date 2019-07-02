В Украине создают новую систему предоставления медуслуг ветеранам. Новости

В Украине выстраивают совершенно новую систему предоставления медицинских услуг ветеранам. Об этом сообщила заместитель министра по делам ветеранов Оксана Коляда (Гаврилюк), сегодня, 2 июля, передает пресс-служба ведомства.

По ее словам, будет несколько подходов к оказанию помощи ветеранам по месту жительства и в опорных госпиталях. «Что касается оказания помощи по месту жительства, то здесь речь идет о формате "Единого окна" в ближайшем к месту регистрации медучреждении, где ветерану будут оказывать все услуги, консультации, вести его индивидуальную программу реабилитации. В опорных госпиталях будет предоставляться техническая медицинская помощь и осуществляться реабилитация подострого состояния», – сказала замминистра.

Также она рассказала, что в планах – создание Центра защиты психического здоровья для ветеранов, на базе которого будет открыт тренинговый центр по подготовке специалистов. Обучать их будут в том числе и международные партнеры, зарубежные специалисты с практическим опытом работы с участниками боевых действий.

«Наша задача увеличить функциональные способности и возможности ветеранов. Обеспечить им такие медицинские услуги, реабилитацию, протезирование, психосоциальную адаптацию, после которых они смогут максимально восстановиться и вести активный, социальный образ жизни, быть максимально самостоятельными и функциональными, даже несмотря на очень сложные травмы и ранения», – добавила Оксана Коляда (Гаврилюк).

В рамках создания Центра планируется создать и «горячую телефонную линию» для ветеранов.

Кроме того, в планах профильного замминистра – масштабировать опыт Волыни, где существуют выездные бригады психологической помощи, в составе которых работают медики и сами ветераны. Они приезжают в самые отдаленные города и села и оказывают помощь ветерану по принципу «равный равному».

Напомним, в Украине около 80 тысяч ветеранов АТО/ООС по окончании контракта не стали на учет в местных социальных и медицинских службах. Следовательно, их состояние здоровья, наличие или отсутствие личных и социальных проблем неизвестны специалистам.

Как сообщалось ранее, в Днепропетровской области запустили всеукраинский портал для военных, ветеранов АТО и переселенцев.

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