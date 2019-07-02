Новинский и Сажко передали в Администрацию президента петицию бастующих горняков Селидово и Угледара. Новости

Бастующие из-за невыплат зарплат горняки Селидово и Угледара (Донецкая обл.) передали фракции «Оппозиционный блок» петицию, обращенную к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой вмешаться в катастрофическую финансовую ситуацию, сложившуюся на большинстве государственных шахт, сообщает пресс-служба «Оппозиционного блока».

Сообщается, что трудовые коллективы шахт «Южнодонбасская № 1» и государственного предприятия «Селидовуголь» вышли на акции протеста из-за задержек по выплатам заработных плат в несколько месяцев. Горняки обратились за помощью и поддержкой к народным депутатам.

В частности, в обращении к президенту горняки просят выплатить задолженность, наладить своевременную выплату зарплат согласно законодательству Украины и коллективных договоров, отменить дискриминационную норму трудового законодательства, разделившую коллективы шахт на промышленную и непромышленную группы, что отражается на сроках и размерах выплат заработанных средств.

«Мы пришли сюда, чтобы передать в Администрацию президента Украины требования шахтеров госпредприятия "Селидовуголь" и шахты "Южнодонбасская-1" о том, что зарплату необходимо выплачивать вовремя и вернуть все те льготы, которые были прописаны в Законе "О престижности шахтерского труда". Этот закон необходимо возобновить. Горняки также требуют повышения заработных плат до достойного уровня, как минимум на 50%. Но главное их требование – выплата задолженности. Нельзя забирать у шахтеров их право на жизнь», – заявил народный депутат от политической силы Сергей Сажко.

По мнению политиков, системное решение проблемы горняков заключается также и в срочной модернизации шахт, находящихся в государственной собственности и возобновлении действия Закона Украины «О престижности шахтерского труда».