Соцвыплаты переселенцам: В Лисичанске приняли решения. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в июне текущего года состоялись 3 заседания городской комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Лисичанского городского совета.
Так, во время заседания комиссии рассмотрено 282 обращения ВПЛ при назначении им различных видов социальных выплат. В частности:
- 207 обращений о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание;
- 34 обращения о назначении пенсионных выплат;
- 5 – страховых выплат;
- 13 – о предоставлении льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;
- 9 – о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;
- 5 – о помощи на детей одиноким матерям;
- 9 – других видов социальной помощи.
По результатам работы комиссии приняты решения о:
- назначении социальных выплат 268 ВПЛ;
- отказе в предоставлении социальных выплат 3 ВПЛ;
- переносе рассмотрения вопроса предоставления социальных выплат 11 ВПЛ.
Как отмечается, комиссия создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 08.06.2016 № 365*.
Напомним, в Украине с 1 июля 2019 года изменился размер прожиточного минимума. От него зависит размер многих социальных выплат. Соответственно с июля 2019 года должен повыситься размер ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, для некоторых категорий переселенцев.
*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.
Читайте также:
- Рост прожиточного минимума: У кого из переселенцев увеличится адресная помощь
- Битвы за «пособие переселенца»: Правительство готово к контрудару
- Адресная помощь ВПЛ: Мониторы омбудсмена выявили самое распространенное основание прекращения выплаты
- Переселенцам: Могут ли несовершеннолетние получать адресную помощь
- Лишили статуса ВПЛ и требуют вернуть полученную помощь: Как двух переселенок обвинили в мошенничестве
- Переселенцам: Как получить адресную помощь после трудоустройства в случае отказа УТСЗН
Комментарии