Соцвыплаты переселенцам: В Лисичанске приняли решения. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) в июне текущего года состоялись 3 заседания городской комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат внутренне перемещенным лицам (ВПЛ). Об этом сообщает пресс-служба Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Лисичанского городского совета.

Так, во время заседания комиссии рассмотрено 282 обращения ВПЛ при назначении им различных видов социальных выплат. В частности:

207 обращений о назначении адресной денежной помощи на покрытие расходов на проживание;

34 обращения о назначении пенсионных выплат;

5 – страховых выплат;

13 – о предоставлении льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг;

9 – о предоставлении государственной социальной помощи малообеспеченным семьям;

5 – о помощи на детей одиноким матерям;

9 – других видов социальной помощи.

По результатам работы комиссии приняты решения о:

назначении социальных выплат 268 ВПЛ;

отказе в предоставлении социальных выплат 3 ВПЛ;

переносе рассмотрения вопроса предоставления социальных выплат 11 ВПЛ.

Как отмечается, комиссия создана в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 08.06.2016 № 365*.

Напомним, в Украине с 1 июля 2019 года изменился размер прожиточного минимума. От него зависит размер многих социальных выплат. Соответственно с июля 2019 года должен повыситься размер ежемесячной адресной помощи ВПЛ для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг, для некоторых категорий переселенцев.

*Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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