МинВОТ опубликовало карту мест компактного проживания переселенцев. Новости

В Украине продолжают функционировать местах компактного проживания (МКП) для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

Так, в ведомстве опубликовали информацию о МКП ВПЛ по состоянию на 1 апреля текущего года. Согласно ей, больше всего переселенцев компактно проживают в Донецкой (39 точек) и Днепропетровской (34 точки) областях.

При этом в некоторых областях мест компактного проживания переселенцев нет: в Волынской, Ивано-Франковской, Черкасской, Ровенской и Тернопольской областях.

Также указано, что во многих из МКП есть свободные места.

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Как сообщалось ранее, заместитель министра МинВОТ Георгий Тука заявил, что в местах компактного проживания переселенцы находятся на грани выживания.

Напомним, по мнению волонтера Оксаны Сухоруковой, пример Грузии показывает, что переселенцев не надо размещать в местах компактного поселения. В замкнутых группах во всем мире такие поселения превращаются в гетто. По словам замминистра МинВОТ Юрия Гримчака, в Украине отказались от создания мест компактного проживания переселенцев, так называемых городков, чтобы не допустить создания гетто.

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