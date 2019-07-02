Для переселенцев, участников АТО и жителей: Какие программы по жилью действуют на Луганщине. Новости

В Луганской области за I полугодие 2019 года по государственным и местным программам жильем было обеспечено 7 семей, из них 6 семей приобрели жилье в Северодонецке и 1 семья приобрела жилой дом в Марковском районе. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Луганского регионального управления Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству (Госмолодежьжилье).

«Луганское региональное управление Госмолодежьжилья реализует государственные и местные программы в пределах финансирования», – говорится в сообщении.

Что касается государственных программ, то, как сообщается, в 2019 году по-новому заработала программа кредитования из уставного капитала Госмолодежьжилья, что позволило получить кредиты внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) и лицам, которые не имеют собственного жилья на подконтрольной территории или имеют менее чем 13,65 кв/м на человека. В этом году уже использовано 1 млн 813 тыс. 63 грн кредитных средств на реализацию этой программы. Кредиты получили 5 семей, средний размер кредита составил 362 тыс. 613 грн. Приобретены 4 квартиры в Северодонецке и 1 жилой дом в пгт. Марковка.

Также на строительство доступного жилья в этом году выделено 5 млн 106 тыс. грн. В апреле оказана государственная поддержка в размере 372 тыс. 435 грн семье Коваленко. «К сожалению, в настоящее время в регионе нет объектов, на строительство которых могут быть направлены средства государственной поддержки. Но застройщик МЖК "Мрия Инвест" планирует начать строительство нового дома в жилом комплексе «Оберег» в Северодонецке в августе-сентябре этого года», – отмечается в сообщении.

Что касается городских программ, то на реализацию городской программы обеспечения молодежи жильем в Северодонецке в 2019 году из городского бюджета было выделено 579 тыс. 530 грн. В апреле был предоставлен кредит семье Евтушенко на приобретение квартиры в размере 418 тыс. 770 грн. Средств осталось мало, но комиссия Северодонецкого городского совета определила еще одного кандидата на получение кредита, который имеет преимущественное право по Программе. Станиславу Кулешу было предложено получить кредит на приобретение жилья из остатка средств в размере 127 тыс. 956 грн. «Конечно, этой суммы недостаточно для приобретения жилья, но лучше синица в руках, чем журавль в небе, и Станислав согласился. Договор оформлен в последние дни июня. Надеемся, что финансирование программы в этом году еще произойдет. Итак, программой предусмотрено финансирование из городского бюджета в размере 3 млн 820 тыс. 610 грн в год», – говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время действительны 3 областные программы, но средства в размере 3 млн грн на реализацию программы кредитования ВПЛ были выделены в последние дни июня. «Программа будет реализована в июле-августе. Этой суммы хватит на приобретение 5 квартир. Средства на финансирование программы для молодежи и программы для участников АТО в этом году из областного бюджета еще не выделялись, но надеемся, что это также произойдет в ближайшее время», – отмечается в сообщении.

В пресс-службе напоминают, что подать заявки на участие в государственных программах возможно онлайн на сайте регионального управления в разделе «Жилищные программы», в этом же разделе возможно ознакомится с условиями действующих программ. По местным программам документы подаются лично по адресу: Северодонецк, ул. Егорова, д. 22, офис 104.

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