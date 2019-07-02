В районе Станицы Луганской продолжают находиться участники НВФ, – разведка. Новости

В районе Станицы Луганской (Луганская обл.) на территории разведения сил, несмотря на заявления представителей незаконных вооруженных формирований (НВФ), продолжают находиться военные, переодетые в гражданскую одежду. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российское оккупационное командование через подконтрольные средства массовой информации распространяет слухи о несоблюдении договоренности о разведении войск командованием Объединенных сил и возвращения украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки соответствующих фейковых видео материалов привлекаются съемочные группы, в т. ч. ведущих российских телеканалов», – говорится в сообщении.

В то же время, по данным ГУР, в районе Станицы Луганской, на территории, с которой по заявлениям представителей НВФ выведены войска продолжают находиться группы военнослужащих, которые выдают себя за местных жителей, переодевшись в гражданскую одежду.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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