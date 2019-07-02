Паспорт гражданина Украины в форме книжечки: Как получить или вклеить фотографию. Новости

Министерство внутренних дел Украины определило Временный порядок оформления и выдачи паспорта гражданина Украины. Теперь паспорт в форме книжечки Государственная миграционная служба Украины (ГМС) должна выдать в течение 30 дней, если есть соответствующее решение суда. Также, известен порядок подачи документов для переселенцев из Донбасса, передает «Юрлига».

Так, согласно приказу МВД от 6 июня 2019 года № 456, определен порядок подачи, рассмотрения документов и принятия решения об оформлении паспорта гражданина Украины в виде книжечки образца 1994 года человеку, в отношении которого принято решение суда, обязывающее ГМС выдать такой паспорт.

Отмечается, что оформлять и выдавать паспорта будут территориальные подразделения ГМС:

человеку, достигшему 16-летнего возраста, – на основании поданного лично заявления о выдаче паспорта гражданина Украины по образцу, приведенному во Временном порядке;

человеку, достигшему 16-летнего возраста и признанному судом ограниченно дееспособным или недееспособным, – на основании заявления одного из родителей (усыновителей), опекунов, попечителей или других законных представителей.

Оформлен и выдан паспорт будет в течение 30 календарных дней со дня подачи лицом в территориальное подразделение ГМС соответствующих заявления и документов. Их необходимо подать по своему зарегистрированному месту жительства.

Переселенцы должны подать заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту жительства, которое подтверждается справкой о постановке на учет внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Гражданин, место жительства которого зарегистрировано на временно неподконтрольной Украине территории, будет подавать заявление и документы в территориальное подразделение ГМС по месту обращения.

После проведения проверок и принятия решения об оформлении паспорта по заявлению лица территориальное подразделение ГМС получит от территориального органа этой Службы бланк паспорта гражданина Украины для его заполнения и выдачи.

Кроме того, принятым документом урегулирован порядок заполнения паспорта. В частности, на первой странице бланка паспорта в предназначенной для этого рамке вклеивается фотография лица, которому оформляется паспорт, а также делаются соответствующие записи.

Утвержденный Временный порядок регулирует вопросы оформления паспорта, получаемого впервые, его обмена, порядок вклеивания фотографий, выдачи паспортов вместо утерянных или украденных, оформления и выдачи временного удостоверения, а также, прописывает процедуру установления лица, а также изъятия, хранения и уничтожения паспортов, определяет процедуру учета и хранения бланков паспортов.

Известны случаи, когда территориальные подразделения ГМС отказывают в оформлении или выдаче паспорта (в том числе вклеивании фотокарточки). Это может произойти в случае, если:

лицо не является гражданином Украины;

человек уже получил паспорт, который является действительным на день обращения (кроме случаев обмена паспорта в связи с выявлением ошибки в информации, внесенной в него, непригодности для дальнейшего использования);

данные, полученные из баз данных Единого государственного демографического реестра, картотек, не подтверждают предоставленную заявителем информацию;

за выдачей паспорта обратился законный представитель, не имеющий документально подтвержденных полномочий на получение паспорта;

человек подал документы и информацию, необходимые для оформления и выдачи паспорта, не в полном объеме;

личность не установлена по результатам проведения процедуры установления личности.

Решение об отказе в оформлении или выдаче паспорта доводится до сведения заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия, в нем указываются основания такого отказа.

Приказ МВД вступит в силу со дня официального опубликования.