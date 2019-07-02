На Донетчине во время пожара в жилом доме погиб мужчина. Новости

В селе Приволье (Донецкая обл.) во время тушения пожара в частном жилом доме огнеборцы обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Донецкой области.

«1 июля в 17:32 на телефон Службы спасения 101 поступило сообщение о пожаре, который произошел в с. Приволье Донецкой области. На место происшествия выехали дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда», – говорится в сообщении.

Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит частный жилой дом. На месте пожара огнеборцы нашли тело погибшего мужчины. «Пожар был локализован в 18:05 и ликвидирован в 18:10», – добавили в Службе спасения.

Причину трагедии сейчас выясняют специалисты.

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