Цены на тепло: В правительстве Украины определили сроки снижения тарифов. Новости

В Украине местные власти должны к началу отопительного сезона привести тарифы на тепло и горячую воду для населения до обоснованного уровня. Об этом сегодня, 2 июля, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время поездки в Полтаву, сообщает пресс-служба Кабинета министров.

«Все муниципалитеты должны к отопительному сезону привести стоимость тепла и воды до обоснованного уровня. Это вопрос социальной справедливости, и для меня, как социального премьера, он имеет большое значение», – заявил Гройсман.

Премьер-министр также напомнил, что на недавнем заседании правительство представило программу «Честная платежка», которая предусматривает установление обоснованной стоимости Гкал тепла и одного кубометра горячей воды на уровне 1 400 грн и около 83 грн соответственно. Этот показатель – результат расчетов и анализа работы теплокоммунэнерго.

Напомним, правительство Украины инициирует введение программы «Честная платежка», которая предусматривает внедрение механизмов установления справедливых цен на тепло и горячую воду, а затем будет способствовать искоренению любых схем с обсчетами тарифов и заставлять местные власти ответственно вкладывать средства местных бюджетов в модернизацию ЖКХ.

Как сообщалось ранее, украинцы, проживающие в многоквартирных домах, получили возможность взыскать с управителя дома деньги за неоказанные или некачественные коммунальные услуги – Кабмин своим постановлением № 482 от 5 июня уравнял управдомов в обязанностях с другими поставщиками коммунальных услуг – тепла, воды, электроэнергии, газа, уборщиками мусора.

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