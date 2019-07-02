Купальный сезон: На пляжах Мариуполя увеличились случаи краж. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) в этом году увеличилось количество краж на пляжах. За месяц в городе жертвами пляжных воров стали 9 отдыхающих. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникации Центрального отдела полиции Донецкой области.

В основном у отдыхающих воровали мобильные телефоны, которые последние оставляли на берегу. По фактам открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража».

Так, в прошлом месяце, в Приморском районе мариуполец украл мобильный телефон в отдыхающего, когда тот оставил свои вещи на берегу и пошел купаться. Злоумышленник был задержан в нескольких метрах от совершения преступления. Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.

Чтобы избежать хищений на пляжах, полицейские призывают горожан и гостей Мариуполя быть бдительными и не оставлять свои вещи без присмотра, а лучше и вовсе отказаться от желания взять дорогие предметы с собой на отдых. В полиции предупреждают, что в случае, если вы отправились на берег водоема одни, попросите кого-нибудь присмотреть за имуществом на время вашего отсутствия. При этом следует учитывать, что сосед по пляжу также может оказаться похитителем.

В то же время на улицах в прибрежной зоне за июнь этого года совершено 2 кражи, в прошлом году их было 11. Кражи в домах и гостиницах, расположенных в прибрежной зоне, тоже уменьшились, в прошлом году их было 6, а сейчас 4.

Кроме того, уменьшилось число краж в развлекательных учреждениях и объектах торговли, которые находятся в прибрежной зоне, в прошлом году их насчитывалось 13, а в этом году 3.

За безопасностью в прибрежной зоне дополнительно следят сотрудники туристической полиции. Время несения службы выставлены с учетом времени, когда больше всего совершаются имущественные преступления на территории прибрежной зоны, а именно с 3 часов дня до 9 часов вечера.

Согласно проведенному анализу, за июнь 2019 года в прибрежных зонах Мариуполя было совершено 18 краж, в то время, как за этот же период 2018 года их было 33.

Как сообщалось ранее, в Мариуполе в прошедшие выходные дни (29 и 30 июня) посещаемость на пляжах города составила около 16 тысяч человек.