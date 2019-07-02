На неподконтрольной Луганщине видели людей с повязками «СЦКК», – ОБСЕ. Новости

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области в районе разведения сил у Станицы Луганской наблюдатели ОБСЕ видели мужчин в военной форме с голубыми наружными повязками с надписями «СЦКК» на недемонтированной передовой позиции и на блокпосту незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

«СММ продолжала осуществлять мониторинг мероприятий, связанных с процессом разведения сил и средств у Станицы Луганской. Так, 29 и 30 июня на передовой позиции вооруженных формирований (которая не была демонтирована) южнее деревянных конструкций, установленных над разрушенной частью моста в Станице Луганской (15 км северо-восточнее Луганска), наблюдатели видели двух мужчин в одежде военного типа с голубыми наружными повязками с надписями "СЦКК" на русском и английском языках. В то же время средств военного типа зафиксировано не было», – говорится в отчете.

Кроме того, 29 июня на участке разведения наблюдатели отметили, что с помощью двух машин (грузовики с краном и грузовика с прицепом) с участка у блокпоста НВФ к югу от моста в Станице Луганской убирали некоторые сооружения и несколько бетонных блоков. В течение дня на блокпосту команда Миссии фиксировала непрерывный поток людей, которые перемещались в обоих направлениях через контрольно-пропускные кабинки, где наблюдатели видели сотрудников в штатском, которые осуществляли проверку документов у тех, кто проходил через блокпост.

«На этом же участке члены патруля СММ видели около 10 мужчин в одежде военного типа с аналогичными описанными выше голубыми наружными повязками. 30 июня, по наблюдениям Миссии, ситуация не изменилась», – отмечается в отчете ОБСЕ.

Также, 29 и 30 июня СММ повторно констатировала, что на бывшей крайней передовой позиции, а также в укрытии для тех, кто ожидает в очереди, Вооруженных сил Украины примерно в 700 м к северу от деревянных конструкций личного состава ВСУ не было.

Напомним, 26 июня подразделения Объединенных сил под наблюдением наблюдателей СММ ОБСЕ отошли с одной из позиций вблизи контрольного пункта «Станица Луганская». Ранее сообщалось, что разведение сил и средств может занять несколько дней.

Также сообщалось, что в район Станицы Луганской были направлены дополнительные патрули СММ ОБСЕ, которые ведут наблюдение за обстановкой с безопасностью и гуманитарной ситуацией, а также готовы к мониторингу и верификации процесса разведения сил и средств по обе стороны линии соприкосновения.

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