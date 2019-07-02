Кредиты на молодежь: На Донетчине предупредили о новой схеме аферистов. Новости

В Донецкой области полиция предупредила жителей о новой схеме мошенников. Жертвами преступников становятся старшеклассники и студенты. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, аферисты размещают объявления в интернете о подработке с ежедневным доходом 500 грн, не выходя из дома. Все, что нужно, – иметь банковскую карточку и пройти «верификацию». После этого оказывается, что человек стал заложником кредита с огромными процентами, а тех, кто отказывается платить – запугивают расправой.

Так, на крючок мошенников попала 18-летняя девушка из Мирнограда (до переименования – Димитров). Студентка решила заработать и связалась с работодателем по телефону, указанному в интернет-объявлении через мессенджер.

«Представительница фирмы» сообщила, что они предоставляют услуги по перечислению средств, пополнению мобильных телефонов, оплате коммунальных платежей и тому подобное. А комиссию за услуги получают через российские платежные системы, в которых установлены жесткие лимиты вывода средств на банковские карты Украины.

Следовательно, «компания» подыскивает лиц, которые могут выступить посредниками: получать деньги на свою карту и пересылать их на другие счета. За это добровольцам будут выплачивать по 500 грн в день. Для того, чтобы стать работником, нужно пройти «бесплатную верификацию», а на самом деле – предоставить персональные данные и банковские реквизиты, а также «привязать» свой счет к чужому телефону.

После того, как девушка выполнила указания аферистов, ей пришло сообщение, что на ее имя в электронной системе оформлен кредит в размере 5000 гривен под грабительские проценты. За неделю сумма к уплате возросла вдвое.

Потерпевшая девушка рассказала об этом родителям, которые погасили чужой кредит и обратились в полицию.

«По факту возбуждено уголовное производство по ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины. Полицейские проводят досудебное расследование. Устанавливаются лица, причастные к аналогичным преступлениям», – говорится в сообщении.

Кроме того, по данным полиции, жительница Мирнограда не единственная жертва новой схемы. «Так, парень, который понял, что попал в ловушку мошенников, не пожелал платить кредит. Вскоре ему позвонили неизвестные, назвали все его паспортные данные и адрес проживания и пригрозили направить к нему "крепких парней" для "выбивания" долга», – рассказали в полиции.

Чтобы не стать жертвой мошенников следует придерживаться следующих правил: