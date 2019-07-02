ВНО-2019: На Луганщине для выпускников с неподконтрольной территории созданы все условия. Новости

В Луганской области для выпускников с временно неподконтрольных украинской власти территорий созданы все условия для прохождения Внешнего независимого оценивания (ВНО). Об этом сегодня, 2 июля, сообщил директор департамента образования и науки облгосадминистрации Юрий Стецюк, передает пресс-служба ЛугОГА.

Что касается предварительных итогов ВНО, то, по его словам, 100% от общего количества зарегистрированных приняли участие в основной сессии ВНО по немецкому и французскому языкам, 96,6% – по украинскому языку и литературе, 96,3% – по математике, 95,8% – по истории Украины, 95,3% – по английскому языку.

Максимальный результат при тестировании по математике получили два участника из Луганщины. Это выпускник Ольховской общеобразовательной школы I-III ступеней Станично-Луганского района и выпускница прошлых лет.

Все, кто участвовал в ВНО, не имели апелляций к организации и проведению тестирования. Всего было зафиксировано 8 нарушений.

В этом году для прохождения основной сессии ВНО зарегистрировались 304 выпускника учреждений общего среднего образования, проживающих на временно неподконтрольных территориях и получивших образование дистанционно или на экстернате. Из них 267 человек зарегистрировались на основную, 37 – на дополнительную сессию ВНО. Приняли участие в основной сессии 229 из них.

Также Стецюк напомнил, что те, кто по уважительным причинам не смогли появиться на основной сессии, могли зарегистрироваться на дополнительную. «Все условия для прохождения ВНО выпускникам с временно оккупированной территории областной властью созданы», – отметил Стецюк.

Окончательная информация по результатам ВНО появится в течение августа.

Напомним, 26 июня началась дополнительная сессия ВНО-2019, которая продлится до 12 июля.

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