В Песках установили памятный знак погибшим украинским воинам (Фото). Новости

В Песках (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) установлен памятный знак погибшим здесь воинам 34-го батальона. Об этом сегодня, 2 июля, сообщила волонтер Виктория Касьянова на своей странице в Facebook.

«Памяти побратимов, погибшим в Песках, военными 34 ОМПБ установлен мемориальный знак. Девять фамилий высечены на холодном камне. Это те, кто ушел навсегда в войско небесное. Те, кто полностью выполнили свой долг перед нами, и погибли, навсегда вписав свои имена в летопись жертв этой проклятой войны. Все они из разных уголков Украины, но последний свой вздох отдали Донбассу», – написала она.

«Долги перед погибшими солдатами мы будем платить с каждым спокойным дыханием на мирной земле. И от войны можно отворачиваться лишь до того момента, пока она не остановит на нас свой взгляд. Тогда уже придется смотреть ей прямо в глаза», – добавила Виктория Касьянова.

Напомним, на западной окраине Славянска (Донецкая обл.) в день пятой годовщины боя на блокпосту № 1 в Сквере Памяти открыли мемориал украинским воинам, защитникам свободы и независимости Украины.

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