На КПВВ «Станица Луганская» люди стоят в очереди 8 часов, – Тука (Фото). Новости

При пересечении линии разграничения через контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.) люди стоят в очереди по 8 часов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука на своей странице в Facebook.
Сегодня он прибыл с визитом в Луганскую область. «Как приятно видеть Луганщину! Блокпостов почти не осталось – в область возвращается мирная жизнь. На свободной территории главной проблемой остаются дороги. Точнее – их отсутствие», – написал Тука.
Также он посетил КПВВ в Станице Луганской. «КПВВ Станица Луганская. Сколько вы стоите в очереди?. – "Восемь часов..."», – добавил Тука.
Замминистра опубликовал фото с КПВВ:
Напомним, ранее Тука заявил, что жители Станицы Луганской обеспокоены из-за разведения сил и боятся провокаций со стороны незаконных вооруженных формирований.
Как сообщалось ранее, сегодня, 2 июля, в прифронтовой Станице Луганской с рабочим визитом побывала правительственная комиссия, в составе заместителей министров.
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