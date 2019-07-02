Незаконная агитация и подкуп: МВД по 60 фактам возбудило уголовные производства . Новости

С начала предвыборной кампании внеочередных выборов народных депутатов в полицию поступило 1 524 заявления и сообщения о нарушениях избирательного процесса. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, сообщает пресс-служба ведомства.

Из них по 60 фактам возбуждены уголовные производства и составлено 194 административных протокола. Только за минувшие сутки, 1 июня, зарегистрировано 108 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Открыто 4 уголовных производства и составлено 16 административных протоколов.

Заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич отметил, что по сообщениям о нарушениях законодательства, которые поступили в органы полиции в течение предвыборной компании, 1 093 факта связаны с незаконной агитацией, 114 – с подкупом избирателей, 48 – с препятствием осуществлению избирательного права. Основная масса указанных сообщений поступает по обращениям граждан и от представителей Гражданской сети «ОПОРА».

Первый заместитель министра внутренних дел рассказал, что данная парламентская предвыборная кампания отличается от президентской своей политической напряженностью и загруженностью на личный состав системы МВД. «Если на выборах президента Украины было 44 кандидата, то на внеочередные выборы в Верховную Раду зарегистрировано 5 837 кандидатов в народные депутаты Украины. Мы учитываем эти вызовы и проводим мощную работу по реагированию на все нарушения законодательства и безопасного проведения демократических внеочередных парламентских выборов», – сказал Сергей Яровой.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.