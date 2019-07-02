Фонд Рината Ахметова открывает новый сезон проекта «Реабилитация раненых детей». Новости

По данным ООН, с начала вооруженного конфликта на Донбассе погибло 147 детей. 363 ребенка получили ранения различной степени тяжести. Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая системно и масштабно помогает маленьким украинцам, получившим ранения. Четвертый сезон проекта «Реабилитация раненых детей» Фонда Рината Ахметова открывается сегодня, 2 июля. Об этом рассказала Татьяна Кухоцкая, директор по развитию проектов Фонда, сообщает пресс-служба благотворительной организации.

По ее словам, проект начал работу в марте 2016 года и до сих пор остается актуальным. Это подтверждают данные ООН, согласно которым ежедневно более 200 тыс. детей на востоке Украины рискуют получить ранения или погибнуть по дороге в школу и во время игр на улице.

«Факты ранений фиксируются и сейчас. Это большая боль нашей страны. Раненым детям нужно системно помогать. Многим из них курс реабилитации необходимо проходить несколько раз. На сегодняшний день Фонд Рината Ахметова – единственная организация, которая методично и масштабно помогает детям, получившим тяжелые ранения на Донбассе. Благодаря проекту "Реабилитация раненых детей" тяжелораненые ребята могут пройти реабилитацию в лучших санаториях Украины, отдохнуть и восстановиться физически и психологически. Большинству требуется повторная реабилитация, и Фонд помогает ее пройти. У некоторых этот процесс занимает несколько лет, для многих из них восстановление после травм – это история на всю жизнь», – сказала Татьяна Кухоцкая.

С 2016 года, когда начал работу проект Фонда Рината Ахметова «Реабилитация раненых детей», проведено порядка 110 лечебных курсов. В этом году 28 ребят пройдут трехнедельный курс реабилитации в санатории «Жовтень» под Киевом.

Это один из ведущих реабилитационных центров Украины, оказывающий широкий спектр медицинских услуг пациентам с различными заболеваниями. Здесь расположены клинические базы ведущих научных медицинских и учебных учреждений страны. Также в санатории работает отделение физической реабилитации.

Каждая история раненого ребенка – большая трагедия. Маша Демченко из Мариуполя попала под обстрел в январе 2015-го, когда ей было всего три годика. Тогда осколки раздробили девочке руку, разорвали сухожилия. Чтобы восстановить подвижность, Маша прошла несколько курсов реабилитации. Результаты говорят сами за себя: в этом году девочка побывала на Отчетном мероприятии Фонда, где продемонстрировала свои навыки ушу.

В нынешнем году, кроме лечения и реабилитации, участников проекта ждет несколько замечательных новинок. Например, мотивационные встречи и мастер-классы с амбассадорами Фонда – известными украинцами, достигшими успеха в своей профессии. Они помогут ребятам поверить в свои силы и раскрыть таланты.