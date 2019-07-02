В Мариуполе появится нулевой километр. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) планируют установить новый туристический объект – нулевой километр. Этот проект стал победителем в программе мини-грантов по развитию культуры, туризма и спорта на 2019 год, сообщает сегодня, 2 июля, пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что во многих странах мира это особый знак, символизирующий начальную точку отсчета дорожных расстояний до различных городов или столиц.

Теперь мариупольцы могут принять участие в обсуждении места расположения этого знака в Мариуполе и подать свои предложения по его внешнему виду.

«Первые общественные обсуждения состоятся в культурно-туристическом центре "Вежа" 8 июля в 18:00. Вход свободный», – говорится в сообщении пресс-службы.

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