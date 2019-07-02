Минирование общежития в Покровске: Информация не подтвердилась. Новости

В Покровске (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) не подтвердилась информация о заминировании общежития. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.

«Сегодня около 10:00 в Покровский отдел полиции поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в общежитии. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. За несколько минут опасная территория была оцеплена сотрудниками полиции. Все граждане, которые находились в зоне риска, были эвакуированы», – говорится в сообщении.

Так, здание и прилегающую территорию обследовали кинолог со служебной собакой, взрывотехники и работники ГСЧС. «Никаких взрывоопасных веществ и устройств не обнаружено», – сообщили в полиции.

Общежитие работает в обычном режиме.

Как сообщается, решается вопрос об открытии следователями уголовного производства по предварительной правовой квалификации по ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности» Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня в Покровске проверялась информация о минировании общежития №8 на улице 8 Марта.

Напомним, в Украине будет изменен алгоритм действий реагирования полиции на сообщения о минировании. Нововведения позволят сэкономить время и увеличить эффективность работы полицейских, которые будут прибывать на место происшествия. По информации МВД, чаще всего сообщение о минировании в Украине поступают от ботов из России и с временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

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