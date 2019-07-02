В прифронтовое Зайцево приедет мобильная клиника МККК. Новости

В прифронтовое Зайцево (Донецкая обл.) завтра, 3 июля, приедет мобильная клиника Международного комитета Красного креста (МККК). Об этом сегодня, 2 июля, сообщает военно-гражданская администрация Зайцево в Facebook.

«3 июля 2019 с 10.00 в здании военно-гражданской администрации поселка Зайцево будет вести прием врач-терапевт, врач-гинеколог, врач-хирург, врач-уролог, мобильная клиника МККК. При необходимости можно сделать электрокардиограмму и анализ крови на сахар. Призываем жителей поселка не быть равнодушными к своему здоровью и пройти обследование», – говорится в сообщении.