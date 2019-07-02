Переселенка-участница АТО добилась получения социального жилья. Новости

Переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Александра Подгорная получила квартиру в общежитии для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Павлограде (Днепропетровская обл.). В этом ей помогли правозащитники. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает Общественная организация «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

Так, в Павлоград женщина переехала вместе с тремя детьми и мамой весной 2015 года. Тогда почти сразу она заключила контракт с Вооруженными силами Украины (ВСУ), потому что в этом видела свое призвание.

Александра служила радиотелеграфисткой, а затем перешла в пехоту, в минометную батарею. Пережила ожесточенные бои на Светлодарской Дуге и в Троицком. Однако через полтора года контракт пришлось расторгнуть, ведь дети нуждались в ее поддержке. С тех пор Александра с детьми и мамой жила в модульном городке для переселенцев в Павлограде.

«Юристы ОО "Правозащитная группа "СИЧ" неоднократно обращали внимание местных чиновников, что условия, в которых проживает многодетная семья защитницы, крайне неудовлетворительны. Зимой из-за резкого повышения платы за коммунальные услуги Александре приходили платежки по 7,5 тыс. грн в месяц! Тогда правозащитники обивали пороги чиновников вместе с ней, чтобы, несмотря на бюрократическую волокиту, поставить ее на квартирный учет и это удалось», – говорится в сообщении.

Как сообщается, тогда же юристам пообещали, что семью Александры поселят в новом социальном общежитии для переселенцев в Павлограде, который будет реконструирован за счет правительства Германии. И вот 6 июня Александра получила ордер на проживание в одной из отремонтированных квартир.

Правозащитники отмечают, что это временное жилье, а Александра имеет право на денежную компенсацию от государства на приобретение собственного жилья. Это право гарантирует Постановление №280 КМУ от 18 апреля 2018 г., которым из государственного бюджета выделяются субвенции местным бюджетам на выплату денежной компенсации для ВПЛ, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. «А это значит, что теперь у Александры есть все шансы получить денежную компенсацию на собственную квартиру. И уже в эту пятницу, 5 июля, специальная комиссия горсовета будет рассматривать квартирный вопрос участницы боевых действий. Правозащитники и в дальнейшем будут помогать Александре. Она – единственная в Павлограде переселенка, которая защищала Украину от российского агрессора на востоке страны», – подытожили в общественной организации.

Напомним, в Павлограде состоялось торжественное открытие жилого объекта для ВПЛ. В двухэтажном здании по улице Литейная, 18 было создано социальное жилье для 42 переселенцев.

Как сообщалось ранее, в Украине каждый переселенец, который имеет статус участника боевых действий, имеет право получить от государства компенсацию за утраченное жилье. Наталия Киркитадзе – первая женщина в Днепре, которой удалось собрать все документы и пройти необходимую процедуру.

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