В Донецке расплодились пресмыкающиеся (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке текущим летом появилось много змей. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают метные жители в соцсетях.

«Гадюки в парке Щербакова, будете осторожны!», – пишут дончане.

Горожане активно комментируют фото, предполагаю, что это все же не змея, а полоз с нетипичным окрасом, а также обсуждая места, где развелись в городе опансые пресмыкающиеся.