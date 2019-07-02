В Донецке расплодились пресмыкающиеся (Фото). Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке текущим летом появилось много змей. Об этом сегодня, 2 июля, сообщают метные жители в соцсетях.
«Гадюки в парке Щербакова, будете осторожны!», – пишут дончане.
Горожане активно комментируют фото, предполагаю, что это все же не змея, а полоз с нетипичным окрасом, а также обсуждая места, где развелись в городе опансые пресмыкающиеся.
- Александр: «Это не гадюка, а водяной уж, узор шахматный»;
- Евгения: «Это медянка или полоз»;
- Алексей: «В камышах на дамбе между первым и вторым ставком кишат змеи разных мастей»;
- Алекс: «Такие еще и в Кальмиусе ползают».
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