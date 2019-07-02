Из-за обстрелов: Жители прифронтовой Катериновки снова без света. Новости

В прифронтовой Катериновке (Попаснянский р-н, Луганская обл.) более 300 жителей снова остались без света из-за повреждения линий электропередач в результате обстрелов. Об этом сегодня, 2 июля, сообщает пресс-служба Луганского энергетического объединения (ЛЭО).

«1 июля в 18:07, обстреливая украинские позиции, боевики повредили воздушную линию энергоснабжения ВЛ-6кВ подстанции "Золотое-2", ТП-425 в селе Катериновка Луганской области», – говорится в сообщении.

Как отмечают местные жители, в результате взрывов, обесточены 6 трансформаторных подстанций. Без света остались 303 абонента в Катериновке.

Как уточняется, ремонтно-восстановительные работы начнутся в присутствии патруля ОБСЕ сразу после получения гарантий безопасности с противоположной стороны. «Энергетики не могут сразу приступить к работам по восстановлению линии из-за угрозы собственной жизни и здоровью. Вероятнее всего, аварийно-восстановительные работы начнутся в Катериновке только 3 июля», – добавили в пресс-службе.

В ЛЭО напомнили, что Луганские энергетики работают в зоне ООС, в заминированной местности, под обстрелами, рискуя жизнью и здоровьем.

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