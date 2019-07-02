Подкуп и клоны: В МВД рассказали о суммах, которые депутаты могут дарить избирателю. Новости

В МВД будут неуклонно расследовать все уголовные преступления, совершенные во время предвыборной кампании, особенно факты подкупа избирателей. Об этом сегодня, 2 июля, во время совещания заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

Он отметил существенную особенность, которая отличает сумму подкупа в парламентской кампании от президентской.

«На президентской кампании было 57,63 гривен разрешенных Законом, на парламентской – это почти 125 гривен. Я прошу обратить внимание всех, что высшую юридическую силу имеет Уголовный кодекс. Он соответствует Закону о выборах президента, но создает коллизию с Законом о выборах народных депутатов Украины. Итак, 57 гривен 63 копейки – максимальная сумма, которую кандидат в народные депутаты или политическая партия, в виде подарка, может давать избирателю», – сказал советник министра.

Также Иван Варченко рассказал о еще одном варианте подкупа избирателей – клонов. «Нами зафиксировано много клонов. Мы видим их по каждой области – есть по две, а то и по три пары, которые борются между собой. Конечно, опираясь на Конституцию Украины, каждый гражданин может избираться и быть избранным, но такая случайность, когда на одном округе 2-3 пары кандидатов с одинаковыми фамилиями, позволяет нам обращать на это пристальное внимание. Обращаем на это и внимание политических команд, ведь они заинтересованы вместе с нами в том, чтобы выборы прошли законно», – отметил советник министра внутренних дел.