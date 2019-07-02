Подземный протест: На Луганщине уже 12 горняков остаются на глубине 700 метров. Новости

В Луганской области на шахте «Горская» ГП «Первомайскуголь» горняки продолжают подземную забастовку, оставаясь под землей на глубине 700 метров. К ним присоединились еще 6 шахтеров. В настоящее время под землей находятся 12 работников предприятия. Об этом сегодня, 2 июля, на своей странице в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец.

По его словам, таким образом горняки пытаются спасти свое предприятие от затопления. «Протестующие (члены НПГУ) настроены очень решительно. Сегодня к ним присоединились еще шесть шахтеров, пока под землей находятся 12 работников предприятия. Если дойдет до того, что шахта будет действительно затоплена – остановится жизнь не только предприятия, но и города», – написал Волынец.

Он уточнил, что вместе с горняками под землей находится председатель первичной профсоюзной организации НПГУ предприятия Виктор Видишь. «Горняками было заявлено, что они не поднимутся на поверхность пока не решится вопрос с поставками электроэнергии на предприятие», – добавил Волынец.

Преседатель НПГУ отметил, что сейчас электроэнергия подается только для жизненно необходимого обеспечения шахты – поддержки работы водоотведения.

Ранее сообщалось, что горняки шахты «Горская» ГП «Первомайскуголь» начали подземную забастовку в связи с отключением шахты от электроэнергии, что повлечет затопление горных выработок и насосных станций. Попытка отключения шахты от электроэнергии была предпринята вчера, 01.07.2019, после чего люди отказались выезжать на поверхность.

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