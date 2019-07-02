Идти на уступки: В МИД рассказали об условиях встречи в Нормандском формате. Новости

Встреча в Yормандском формате состоится тогда, когда будет понятно, что, как Россия, так и Украина будут, готовы идти на уступки. Об этом рассказал Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью « УНН ».

« Встреча в Нормандстком формате – это как приход коммунизма. Все возлагают на него огромные надежды, мечтают, ждут, даже борются за то, чтобы он наступил. Но он все не наступает и не наступает. Нормандский формат встретится тогда, когда будет понятно, что Путин готов идти на уступки. Когда будет понятно, что Украина готова идти на уступки. И когда уступки будут отработаны», – сказал Кулеба.

По его мнению, партнеры по формату не готовы к встрече, которая приведет к ощутимому результату. « Сейчас никто – ни Макрон, ни Меркель – не могут себе позволить "бесплодной" Нормандской встречи. Репутационно это будет полным провалом. Сейчас мы видим очень осторожные шаги в секторе безопасности, такие как разведение сил в Станице Луганской. То есть может к чему оно и получится. Украина должна понимать одно: победы в виде украинского флага над Кремлем не будет. И я считаю, что отсутствие российского флага на Майдане Независимости – это уже будет победа!», – сказал собеседник.