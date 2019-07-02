Идти на уступки: В МИД рассказали об условиях встречи в Нормандском формате. Новости

Встреча в Yормандском формате состоится тогда, когда будет понятно, что, как Россия, так и Украина будут, готовы идти на уступки. Об этом рассказал Постоянный представитель при Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью «УНН».
«Встреча в Нормандстком формате – это как приход коммунизма. Все возлагают на него огромные надежды, мечтают, ждут, даже борются за то, чтобы он наступил. Но он все не наступает и не наступает. Нормандский формат встретится тогда, когда будет понятно, что Путин готов идти на уступки. Когда будет понятно, что Украина готова идти на уступки. И когда уступки будут отработаны», – сказал Кулеба.
По его мнению, партнеры по формату не готовы к встрече, которая приведет к ощутимому результату. «Сейчас никто – ни Макрон, ни Меркель – не могут себе позволить "бесплодной" Нормандской встречи. Репутационно это будет полным провалом. Сейчас мы видим очень осторожные шаги в секторе безопасности, такие как разведение сил в Станице Луганской. То есть может к чему оно и получится. Украина должна понимать одно: победы в виде украинского флага над Кремлем не будет. И я считаю, что отсутствие российского флага на Майдане Независимости – это уже будет победа!», – сказал собеседник.
Дипломат считает, что Украина должна готовиться к компромиссам, но только тем, которые предусматривают очень серьезные уступки со стороны россиян. «Нашим партнерам главное – чтобы не стреляли. Это всегда их стратегия и цель номер один. У россиян, очевидно, есть два важных рычага влияния на Украину –это боевые действия на Донбассе и заложники, наши политзаключенные. Их цель не в том, чтобы коллекционировать украинских политзаключенных или выстреливать патроны на Донбассе. Цель в том, чтобы вернуть Украину в зону своего влияния. Наша цель – в ту зону не вернуться. Все остальное – это инструменты. Очевидно, что нам нужен от россиян прежде всего прогресс по политзаключенным, заложникам, по деэскалации и в перспективе – это выход россиян из Донбасса. Они от нас ожидают признания Донецка и Луганска как прямых переговорных сторон. Это очевидно неприемлемо!», – добавил он.
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